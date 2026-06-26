مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 14 آخرون، اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وشاحنة نقل (ثلاجة) على الطريق الساحلي القديم «شرم الشيخ – النفق»، بنطاق مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص كان في طريقه من جنوب سيناء إلى محافظة السويس، وشاحنة نقل (ثلاجة)، ما أسفر عن سقوط ضحيتين وإصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثماني المتوفَّيين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُعد الطريق الساحلي القديم «شرم الشيخ – النفق» من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية مستمرة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة وقواعد المرور للحد من وقوع الحوادث على أرواح المواطنين.