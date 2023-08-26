انخفاض شديد في أسعار الحديد والأسمنت .. تفاصيل

شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

وأسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

سعر طن الحديد الاستثماري: 34367 جنيها، بانخفاض 569 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35035 جنيها، بانخفاض 1521 جنيها



سعر طن الأسمنت الرمادي: 1885 جنيها، بتراجع 8.47 جنيه