تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيراً من موجة حر شديدة (التحذير الأحمر) حتى يوم الجمعة لمنطقة واسعة من جنوب شرق إنجلترا، وهي المرة الأولى التي تُصدر فيها مثل هذه التحذيرات لثلاثة أيام متتالية.

يسري التحذير الأحمر حتى الساعة التاسعة مساءً في لندن، وأكسفوردشير، وبيدفوردشير، وهامبشاير، وكينت، كما صدرت تحذيرات من موجة حر شديدة (التحذير البرتقالي) لمنطقة أوسع يوم الجمعة، وتستمر حتى يوم السبت في أجزاء من شرق وجنوب شرق إنجلترا.

يوم الجمعة، تواجه مناطق واسعة من اسكتلندا، وإنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية تحذيرات صفراء من العواصف الرعدية، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

يسري تحذير جوي من العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في جميع أنحاء اسكتلندا طوال يوم الجمعة، بعد أيام من درجات الحرارة المرتفعة.

وبلغت درجات الحرارة 31.2 درجة مئوية في ثريف، بمقاطعة دومفريز وغالاوي، يوم الخميس، وفقاً لبيانات مكتب الأرصاد الجوية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير الطقس بشكل كبير مع هبوب أمطار غزيرة من الشمال الغربي.

وقد أصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية تحذيرات من الفيضانات لجميع مناطق اسكتلندا باستثناء جزر شتلاند.

في السياق نفسه، تستعد فرنسا لمزيد من الحرارة الخانقة، اعتبارًا من ظهر اليوم، ستبدأ باريس تطبيق حظر على تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة خلال أوقات محددة من اليوم.

يشمل الحظر أيضًا بيع المشروبات الكحولية الجاهزة في باريس. صرّحت الشرطة الفرنسية بأن الحظر ضروري نظرًا لاكتظاظ المستشفيات ووصولها إلى "نقطة التشبع".

وقد لقي ما لا يقل عن 48 شخصًا حتفهم في فرنسا غرقًا منذ بداية موجة الحر.

وتواجه ألمانيا والنمسا وإيطاليا وجمهورية التشيك أيامًا حارة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة شرقًا وجنوبًا.