الأسهم الآسيوية تتراجع بعد زيادات أسعار منتجات "أبل" ومخاوف تكاليف الرقائق

تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم (الجمعة) ، بعد أداء قوي خلال الربع الماضي، إذ أثارت الزيادات الكبيرة في أسعار منتجات شركة "أبل" مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع تكلفة الرقائق الإلكترونية، نتيجة زيادة الطلب عليها، إلى الضغط على أرباح شركات التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 3%، ليرتفع إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 4.4%، بعدما سجل مكاسب فصلية بلغت 23%، وهي الأفضل منذ عام 2009، بينما تراجع 2.8% خلال الشهر.

كما هبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 4.2%، ويتجه لإنهاء الأسبوع بخسارة 2.7%، رغم ارتفاعه 4.5% خلال الشهر وقفزته القياسية البالغة 35% خلال الربع.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 5.8% بعدما هبط في وقت سابق بنحو 8%، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول المؤقت. ورغم خسارته 7% هذا الأسبوع، فإنه لا يزال مرتفعاً بنحو 66% خلال الربع، وهو أفضل أداء له منذ عام 1998.

أما مؤشر هانج سنج في هونج كونج، فتراجع بنسبة 1.7%، لينهي الربع بخسارة 8.5%، مسجلاً ثالث انخفاض فصلي متتالٍ، في أداء جاء مخالفاً لاتجاه معظم أسواق المنطقة.

وفي أسواق العملات، استقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته أمام الدولار منذ أربعة عقود عند 161.60 ين للدولار، متجاوزاً مستوى 160 الذي يعتبره كثيرون خطاً أحمر قد يدفع السلطات اليابانية للتدخل.

ولم يتلق الين دعماً يُذكر رغم توافق بيانات التضخم الأمريكية مع التوقعات، وتراجع رهانات المستثمرين على قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل.

وهبط سهم أبل بنسبة 6.1% خلال تعاملات أمس الخميس بعد إعلان الشركة زيادات كبيرة في أسعار أجهزة آيباد وماك بوك لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، ما أدى إلى تبخر نحو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية. كما أعلنت مايكروسوفت رفع أسعار أجهزة الألعاب إكس بوكس بما يصل إلى 150 دولاراً حول العالم.

وأثرت هذه الزيادات السعرية على التفاؤل الذي أعقب النتائج المالية القوية لشركة مايكرون تكنولوجي لصناعة الرقائق، والتي قفز سهمها بنحو 16% إلى مستوى قياسي.

وأشار محللون إلى أن عمليات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية في نهاية الشهر والربع المالي ساهمت في ضعف أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت من أبرز الرابحين خلال معظم الربع الثاني.