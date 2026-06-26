بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العبور - الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العبور - الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى السلام، فيما رفعت الجهات المختصة آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأسفر الحادث عن مصرع ميلاد بولس نفاروص، 62 عامًا، من محافظة قنا، فيما جاءت أسماء المصابين وإصاباتهم كالتالي: صبري كرم موسى، 40 عامًا، من شبرا الخيمة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة بطول 15 سم واشتباه كسر بالساعد الأيمن،وأحمد محمدي مصطفى، 30 عامًا، من البحيرة، مصاب بسحجات وكدمات.

كما تشمل أسماء المصابين: محمد أحمد أبو هاشم، 28 عامًا، من الشرقية، مصاب باشتباه كسر بالحوض وسحجات،وعبد الله أحمد عبد المقصود، 26 عامًا، من النهضة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وسحجات، بدير حنا أنوب يوسف، 60 عامًا، من المنيا، مصاب باشتباه كسر بالحوض وسحجات.

وتتضمن الأسماء: شادي سمير بولس، 30 عامًا، من شبرا الخيمة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات، وعماد فتحي عرفة، 45 عامًا، من الفيوم، مصاب بما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، والبنداري السيد عبد الجليل، 35 عامًا، من الغربية، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد حسن السيد، 21 عامًا، من الخانكة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ وسحجات وكدمات.

وتشمل الأسماء أيضًا: أحمد محمد أنور محمد، 49 عامًا، من مدينة نصر، مصاب بما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات،إضافة إلى مصابين آخرين جارٍ استكمال بياناتهما.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وملابساته.