عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. وزير العمل ومحافظ سيناء يكرمان محرري العمل بالصحف

صدى البلد

كرم وزير العمل حسن شحاتة اليوم السبت، محرري العمل من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وقنوات فضائية،ووكالات الأنباء المشاركين فى الدورة التدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية"، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بتسليمهم شهادات تقدير على  مشاركتهم في الدورة التدريبية المنعقدة الان في شرم الشيخ ،وعلى جهودهم فى نشر ملفات عمل الوزارة. 

 

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية الخاصة بالمشاورة الاعلامية والتناول الإعلامي لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية ،والمنعقدة بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة،حيث جرى خلال الدورة إطلاق حملة إعلامية  لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وحث الوزير شحاتة الاعلاميين على الاستمرار في تكثيف جهودهم وتنمية مهاراتهم لعرض كل قضايا العمل وجهود الدولة فيها بمهنية وموضوعية تليق بالجمهورية الجديدة .

وتضمنت أسماء المكرمين كلاً من "أيمن عبد الرافع خاطر، وشادية عطا الله يوسف من جريدة الأهرام، ومحمد السيد خير الله من بوابة الاهرام الإلكترونية، وتهاني محمد عبد الحميد مراسل قناة النيل للأخبار والفضائية المصرية ومندوبة التليفزيون المصري لدى وزارة العمل، ومحمد عوض سلمان من بوابة أخبار اليوم، ومنال سعيد عبد المنعم من جريدة الجمهورية، ومحمد الزهيري بوابة الجمهورية، وماهر عبد الستار هنداوي من جريدة الوطن، وأحمد حسين البنداري من جريدة البوابة نيوز ومعد برامج تليفزيونية، ومحمود ابراهيم فهمى من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وإبراهيم محمد جاب الله من جريدة روزاليوسف ومعد بقناة DMC، وأميرة عبدالله محمد ممثل جريدة العمال، ومنار عصام عبد الستار من مجلة المصور، واحمد محمد كساب  من جريدة الشروق، وفاطمة عيد خليل من بوابة الوفد ومعدة بقناة TEN TV، وسارة حمدي عبد الراضى من موقع القاهرة 24، وأية أحمد محمد من جريدة الزمان، وعادل عبد اللطيف حسين محرر وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسماء حسن عبد المجيد من الهيئة الوطنية للإعلام " ماسبيرو اونلاين ".

71b55fe2-eb1d-4789-ac78-790c4fee8cbc
71b55fe2-eb1d-4789-ac78-790c4fee8cbc
cb00cfac-6540-4629-b6a3-ea63c092c694
cb00cfac-6540-4629-b6a3-ea63c092c694
c5f584f3-4d08-42ac-8db6-02fce546a9ae
c5f584f3-4d08-42ac-8db6-02fce546a9ae
cb00cfac-6540-4629-b6a3-ea63c092c694
cb00cfac-6540-4629-b6a3-ea63c092c694
ba504042-6eb4-4321-aaeb-a40135f52eaf
ba504042-6eb4-4321-aaeb-a40135f52eaf
daff7d8c-3059-4f28-af52-0d039380cf7f
daff7d8c-3059-4f28-af52-0d039380cf7f
56de77f8-a061-47ee-b7ff-27eb1d597b63
56de77f8-a061-47ee-b7ff-27eb1d597b63
12cc873f-33b6-4860-9299-cbc6f05b9126
12cc873f-33b6-4860-9299-cbc6f05b9126
a15a2a85-92dd-4453-9402-12da4cb40353
a15a2a85-92dd-4453-9402-12da4cb40353
efaf7d7f-f525-4601-9ce9-d4d839071d17
efaf7d7f-f525-4601-9ce9-d4d839071d17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

ترشيحاتنا

مدرب بالاتحاد الانجليزي يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وست هام يفوز على برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

علي جمعة: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية حرام شرعا

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ