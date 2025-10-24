استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برنامجها التدريبي الأسبوعي المتميز للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم بألماظة، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في إطار خطتها الشاملة للارتقاء بالمستوى العلمي والفكري واللغوي للدعاة والداعيات.

فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات

ويعد هذا البرنامج أحد أبرز البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة، حيث يجمع بين الدراسة الأكاديمية العميقة والتطبيق العملي التفاعلي، ويقدمه نخبة من كبار العلماء والأساتذة في مختلف التخصصات؛ بما يسهم في إعداد كوادر دعوية قادرة على مواكبة قضايا العصر والتفاعل الواعي مع الجمهور.

ويتضمن البرنامج خمس دورات رئيسة تشمل علوم الشريعة واللغة العربية، وتفنيد الفكر المتطرف، ومداخل ومفاتيح العلوم، إلى جانب التأهيل الخاص بالواعظات، ليصبح المشاركون أكثر قدرة على نشر القيم الدينية والوطنية والإنسانية في المجتمع.

ويأتي هذا التقرير الأسبوعي توثيقًا لمسيرة علمية متجددة تسعى من خلالها وزارة الأوقاف إلى بناء إمام مثقف وواعظة متميزة تجمع بين الأصالة والتجديد، تأكيدًا لدورها الريادي في ترسيخ الخطاب الديني المستنير، وتعزيز الوعي الرشيد، ومواجهة كل مظاهر الغلو والتطرف.