70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس برئاسة فاتن السيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ بقاعة نادي الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٩ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس والسخنة .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٥٧ لوط سيارات بمبلغ ٢٤ مليون و٩٢٨ ألف جنيه.

كما تم البيع النهائى لعدد ٢٠ لوط من البضائع بمبلغ ٤٥ مليون و٤٧٠ ألف و ٦٠٠ جنيه بإجمالى مباع ٧٧ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ ٧٠ مليون و٣٩٨ ألف و ٦٠٠ جنيه .