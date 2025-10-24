قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز جديد.. حفر بئرين جوفيين في الفرافرة

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

 أعلن مركز بحوث الصحراء عن نجاح وحدة حفر الآبار التابعة له في تنفيذ مشروع حفر بئرين جوفيين بمنطقة الفرافرة- الوادي الجديد بعمق يتراوح بين 720 و750 مترًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهوده لدعم التنمية الزراعية والمستدامة في المناطق الصحراوية.


ويخصص أحد البئرين لخدمة أهالي المنطقة، فيما يُخصص الآخر لصالح بنك الطعام المصري، بهدف توفير مصادر مائية دائمة تسهم في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تنفيذ المشروع جاء بعد سلسلة من الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية والجيوفيزيقية الدقيقة، التي ساعدت في تحديد أفضل المواقع للحفر وضمان استدامة استغلال الخزان الجوفي.


وأشار إلى أن المركز يعتمد في جميع مشروعاته على منهج علمي متكامل يشمل مراحل ما قبل الحفر وأثناء التنفيذ وبعده، انطلاقًا من دوره البحثي في استكشاف وتنمية وحماية الموارد المائية الجوفية في صحارى مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نصر، المشرف على وحدة الحفر، أن الفريق تمكن من اختراق خزان الحجر الرملي النوبي، وتمت تطهير الآبار وتشغيلها بكفاءة عالية، حيث تُستخرج منها مياه جوفية تتراوح ملوحتها بين 300 و350 جزءًا في المليون، وتُستخدم حاليًا في الأغراض الزراعية لزيادة الرقعة المزروعة وتعزيز التنمية الزراعية بالمنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور المحوري لمركز بحوث الصحراء في دعم خطط الدولة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصة في المناطق الصحراوية الواعدة.

