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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 آلاف مقاتل من 34 دولة.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل تدريب النجم الساطع 2023

القوات المسلحة
القوات المسلحة

تدريب النجم الساطع 2023.. أعلنت القوات المسلحة، في بيان لها، تفاصيل التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023، والذي يشارك فيه 8000 مقاتل من  34 دولة، والذي ينفذ في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

تدريب النجم الساطع 2023.. تُصف العلاقات المصرية الأمريكية بأنها علاقات ذات طابع إستراتيجي كما تؤكد واشنطن دائمًا، موضحة أيضًا أن القاهرة هي الحليف الأهم لها في منطقة الشرق الأوسط.

تدريب النجم الساطع 2023.. العلاقات المصرية الأمريكية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، شهدت مراحل مُتعددة من الصعود والهبوط على المستويات السياسية والاقتصادية، إلا أن التعاون الأمني والعسكري بين القاهرة وواشنطن لم يتأثر بذلك الأمر، نتيجة خصوصية العلاقة بينهما، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين وزارة الدفاع المصرية والبنتاجون.

تدريبات النجم الساطع

العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

تؤكد الولايات المتحدة دائما بأن شراكتها الدفاعية مع مصر تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي بحكم التأثير القوي للقاهرة في الإقليم و نتيجة موقعها الجغرافي أيضًا، وقد بدأت تلك العلاقة الإستراتيجية بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تدريب النجم الساطع 2023

تُعد تدريبات النجم الساطع من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة في العالم، وتنفذ في مصر كل عامين ، وقد بدأت لأول مرة في أكتوبر عام 1980.

تدريبات النجم الساطع كانت بدايتها بتنفيذ القوات البرية والمشاة والمدرعات والمدفعية بين الجانب المصري والأمريكي تدريبات مشتركة، بالإضافة مشاركة القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تلك التدريبات.

تدريبات النجم الساطع

اتسع نطاق تدريبات النجم الساطع بين مصر والولايات المتحدة ليشمل جيوش عدد من الدول المختلفة والتي وصلت لـ 21 دولة في 2021 وبمشاركة أكثر من 30 دولة مختلفة ومنظمات وجهات عسكرية وأمنية مُتعددة.

تدريب النجم الساطع 2023.. ويهدف تدريب النجم الساطع لتبادل الخبرات والتعاون بين مختلف المدارس العسكرية المشاركة، وتتنوع العقائد العسكرية للدول المشاركة ما بين المدرسة الشرقية في القتال والمدارس الغريبة في القتال، إلا أن مصر تتميز بأنها تجمع بين المدرستين داخل صفوف جيشها.

تدريب النجم الساطع 2023

ويتيح تدريب النجم الساطع فرصة للدول المشاركة للاطلاع على أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية، إذا تشارك كل دولة بأحدث المعدات التي تشملها ترسانتها العسكرية لاستخدامها في تدريبات هذه المناورة.

فـ لكل دولة مكتسبات من ذلك التدريب، فـ الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو يعتبرون مناورة النجم الساطع من المناورات المهمة والأساسية لهم، لأنهم يكتسبون من خلالها خبرة القتال في المناطق الصحراوية، كما أن مصر والعديد من الدول يكتسبون معرفة الجديد فيما يخص الأسلحة الغربية والتكتيكات الجديدة فيما يخص المدرسة الغربية في القتال.

تدريبات النجم الساطع

تدريبات النجم الساطع تشمل أيضًا موضوعات مهمة ومُتعددة منها التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة فى ظل الحروب التقليدية وغير النظامية، كما أن التدريبات تساهم فى تعزيز العلاقات الإستراتيجية والأمنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للدول المشاركة في التدريب.

تدريب النجم الساطع 2023 تدريب النجم الساطع النجم الساطع القوات المسلحة قاعدة محمد نجيب قاعدة محمد نجيب العسكرية

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