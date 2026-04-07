حرب الشرق الأوسط تؤثر سلبا على النشاط التجاري في المملكة المتحدة وتراجع حاد في قطاع الخدمات

أثرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على النشاط التجاري في المملكة المتحدة، حيث تزايدت مخاطر الركود التضخمي.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسميًا لنشاط الأعمال، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، سجل 50.5 نقطة في مارس، بانخفاض عن 53.9 نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2025. وكانت هذه القراءة النهائية أقل من التقدير الأولي البالغ 51.2 نقطة في مارس. وتشير أي قراءة أعلى من 50.0 نقطة إلى توسع عام في النشاط التجاري.

وأبرز المسح الشهري تباطؤًا ملحوظًا في نمو النشاط التجاري في قطاع الخدمات، ويعزى ذلك في الغالب إلى انخفاض الإنفاق التجاري والاستهلاكي نتيجة المخاوف بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط.

وتعرضت هوامش الربح لضغوط مع بلوغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له في 11 شهرًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام. وسُجلت مستويات إنتاج أعلى في كل شهر من الأشهر الـ 11 الماضية، إلا أن التوسع الأخير كان طفيفًا، وهو الأضعف خلال هذه الفترة.

وأفادت العديد من الشركات بأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أثّر على ثقة العملاء وقرارات الاستثمار في مارس. وشهدت شركات قطاع الخدمات في المملكة المتحدة انخفاضًا متجددًا في إجمالي الأعمال الجديدة التي تلقتها، وهو أول تراجع في دفاتر الطلبات منذ نوفمبر، في حين كان معدل الانكماش هو الأسرع منذ ثمانية أشهر.

وتأثرت مبيعات التصدير سلبًا، حيث انخفضت الأعمال الجديدة من الخارج بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي. وظلت الأعمال المتراكمة دون تغيير يُذكر، على الرغم من التقارير التي تفيد بتأخيرات في الشحن الدولي وتدهور أداء سلاسل التوريد.