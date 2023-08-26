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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 27 أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية؛ قالت: تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 27
نخل 37 21
كاترين 35 17
الطور 36 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 22
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 40 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 24
أسيوط 40 24
سوهاج 42 25
قنا 45 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادي الجديد 46 27
أبوسمبل 44 29

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