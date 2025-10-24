غضب محمد شحاتة بعد استبعاده أمام ديكاداها

سادت حالة من الغضب والاستياء من محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك عقب استبعاده من قائمة فريق الزمالك امام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة أن محمد شحاتة تحدث مع فيريرا قبل مواجهة الذهاب أمام ديكاداها الصومالي وأبدى جاهزيته من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في جزء من اللقاء تمهيدا لعودته أساسيا في لقاء الإياب.

وأضاف المصدر: فيريرا أبدى موافقته على طلب محمد شحاتة ولكن اللاعب فوجئ باستبعاده من لقاء الذهاب، دون أي تبرير من المدرب للاعب عن أسباب استبعاده.

وأردف المصدر: محمد شحاتة شارك في التدريبات الجماعية للزمالك واصبح جاهزا لمباراة الإياب، ليتفاجئ اللاعب باستبعاده من لقاء الإياب أيضا أمام ديكاداها رغم أن المبارة ليست قوية .

وواصل: محمد شحاتة كان يرغب في التواجد في تشكيل الزمالك أمام ديكاداها قبل لقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز، ولكن المدرب قام باستبعاده دون أي تفسير عن أسباب عدم تواجده.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.