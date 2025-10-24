قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غضب محمد شحاتة بعد استبعاده أمام ديكاداها

محمد شحاتة
محمد شحاتة
ملك موسى

سادت حالة من الغضب والاستياء من محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك عقب استبعاده من قائمة فريق الزمالك امام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وذكر مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة أن محمد شحاتة تحدث مع فيريرا قبل مواجهة الذهاب أمام ديكاداها الصومالي وأبدى جاهزيته من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في جزء من اللقاء تمهيدا لعودته أساسيا في لقاء الإياب. 

وأضاف المصدر: فيريرا أبدى موافقته على طلب محمد شحاتة ولكن اللاعب فوجئ باستبعاده من لقاء الذهاب، دون أي تبرير من المدرب للاعب عن أسباب استبعاده. 

وأردف المصدر: محمد شحاتة شارك في التدريبات الجماعية للزمالك واصبح جاهزا لمباراة الإياب، ليتفاجئ اللاعب باستبعاده من لقاء الإياب أيضا أمام ديكاداها رغم أن المبارة ليست قوية . 

وواصل: محمد شحاتة كان يرغب في التواجد في تشكيل الزمالك أمام ديكاداها قبل لقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز، ولكن المدرب قام باستبعاده دون أي تفسير عن أسباب عدم تواجده.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من: 

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك محمد شحاتة الكونفدرالية الأفريقية ديكيداها الصومالي

