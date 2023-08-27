ذاكروا الأهلي جيدًا.. ناقد رياضي يوجّه رسالة عاجلة للأندية

قال أبو الوفا الخطيب الناقد الرياضي إن المدير الفنى مارسيل كولر حاسم مع لاعبى الأهلى أثناء تدريبهم لذا يستطيع النادى الأهلى إحراز النجاح فى أى بطولة.



وأشار "الخطيب " خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إلى أنه لدينا جدولاً غير منتظم فى الدورى المصري ولكن فى أمل فى انتظامها.

وتابع الناقد الرياضي أبو الوفا الخطيب، أن مشكلة انتظام الدورى المصري هو بداية الجدول والتأجيلات لاتتم على الهواء ، كان لدينا قبل سنوات جدول دورى مصري منتظم بالتالى لاتستطيع الأندية تنظيم مبارياتهم.

الأهلى يحكمه إدارة

ووجه نداء لجميع الأندية: "ذاكروا النادي الأهلى كويس لأن الأهلى يحكمه إدارة وليس فردًا" .