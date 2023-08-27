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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 في انهيار منجم فحم بفيتنام

انهيار منجم بفيتنام
انهيار منجم بفيتنام

لقى 4 أشخاص مصرعهم، في انهيار بمنجم للفحم في مركز كوان نين للتعدين بفيتنام، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز" للأنباء.

وقالت صحيفة “تان نين” الرسمية في فيتنام، اليوم الأحد، إن 4 أشخاع لقوا مصرعهم في انهيار منجم للفحم، عندما وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة أن المنجم تديره وحدة تابعة لشركة مناجم الفحم الحكومية الفيتنامية فيناكومين. لافتة إلى أن فريق إنقاذ انتشل أربعة من عمال المنجم.

ولم تذكر الصحيفة سبب انهيار المنجم. 

وفي مارس الماضي، وقع حادث مماثل في منجم تديره ذات الوحدة دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

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