عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على رأسها الهجرة.. شكري ونظيره الإيطالي يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية بالملفات المشتركة

صدى البلد

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، الأحد 27 أغسطس، من وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تاياني".

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإيطاليا، حيث تناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، فضلاً عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.


وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية الإيطالي استمع إلى تقييم الوزير سامح شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم، كما تطرق الاتصال إلى الوضع في ليبيا، حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن بتطورات الوضع السياسي والأمني، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.

وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.
 

أحمد أبو زيد الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلمانية والرئاسية الخارجية السفير أحمد أبو زيد الدبلوماسية العامة المتحدث باسم الخارجية الوزير سامح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

موضوعات متعلقة

سفير مصر بالمجر يلتقي منتخب ألعاب القوى المشارك في بطولة العالم

مصر وروسيا تحتفلان بذكرى مرور 80 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية

الخارجية: مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر

وزير الخارجية: نتطلع لتنفيذ خطة اجتماع دول جوار السودان في أقرب وقت

مصر تجدد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية لإجراء الانتخابات بأقرب وقت

وزير الخارجية: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية دفعة واحدة في أقرب وقت |فيديو

شكري: عملية الانتقال للمقر بالعاصمة الإدارية تحول إلى فكر وأسلوب عمل جديد|صور

شكري يشرف على الانتقال إلى مقر وزارة الخارجية الجديد بالعاصمة الإدارية |فيديو

ترشيحاتنا

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كاذبة بالخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد

مصر تخسر من مونتينجرو في كأس العالم لكرة السلة

دخلوا الشقة وربطوا الراجل ومراته.. شاب يتفق مع آخرين لسرقة منزل عمه الأجنبي

روسيا تؤكد مصرع قائد فاجنر في حادث سقوط الطائرة.. تفاصيل

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع وكريم يسبق هنيدى

استدعاء لـ سيارات فيات تيبو بمصر.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدال خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

فيديو

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ