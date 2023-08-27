معلمة تثير الجدل وتطلب من تلاميذها صفع زميلهم لسبب غير متوقع

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات تم تداوله على نطاق واسع على الإنترنت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي حيث ظهرت في مقطع الفيديو معلمة في مدرسة ابتدائية بولاية أوتار براديش الواقعة شمال البلاد.

وهي تطلب من أحد تلاميذها أن يصفعوا زميلا مسلما له.

ووفقا لصحيفة "إينديا تودي" قامت المعلمة بتلك الطلب الغريب وذلك بسبب قيام الطالب بعدم حفظ دروسه لتحاول القيام ب تأديبه لقيامه بالتقصير وذلك بطلب من عمه.

أشارت المعلمة أنه ليس لديها أي عداء مع أي طفل وأن قريتها بها العديد من الديانات المختلفة ويعيش سكانها في هدوء، ليس لديها أي شيء عداء مع أي طفل

وقد أثارت الحادثة الكثير من الجدل والتنديدات الواسعة عبر الإنترنت، بعد ظهور المعلمة وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي وهو يبكي: "لماذا تضربونه هذه الضربة الخفيفة؟ اضربوه بشدة"