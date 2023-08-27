الصين تتهم أمريكا وإندونيسيا بتشويه الحقائق

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن ما جاء من اتهامات في البيان المشترك لأمريكا وإندونيسيا غير صحيح، ويشوه الحقائق.

وأكدت الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي والتركيز على التنمية من خلال الوحدة والتعاون هما التطلعات المشتركة والمصالح المشتركة لدول المنطقة، بما في ذلك الصين وإندونيسيا.

وأضافت، ينبغي للدول خارج المنطقة أن تحترم ذلك.

وأعربت الصين عن معارضتها الكبيرة لتصرفات بعض الدول التي تتجاهل مصلحة شعوب المنطقة وتبذل قصارى جهدها لزرع الفتنة وإثارة المشاكل.