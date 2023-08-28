نقيب الزبالين: الزبال هو من يرمي القمامة اما نحن "منظفين"

أعلن شحاته المقدسي، نقيب الزبالين دعمه لإسراء عاملة النظافة، والتي تجمع القمامة بمنطقة الملك الصالح وحتى المنيل، حاملة ابنتيها على ظهرها ويديها، محاولة سداد ديون زوجها بعد أن انتقلت معه من الفيوم إلى القاهرة، وضاق بهما الحال.

ورد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc على التقليل من شأن العاملين بجمع القمامة وندائهم بالزبائن قائلا: الزبال هو اللي بيرمي القمامة اما عامل القمامة هو المنظف، ولو الوزير غاب يوم من الوزارة الدنيا بتمشي لكن لو عامل النظافة غاب يوم مراتك تصرخ.

واضاف العمل شرف .. العمل عبادة .. العمل وسام لكل عامل شريف، لو كل واحد قعد في البيت مين هيبني المجتمع، مفيش فرق بين وزي وغقير، انا بكون فخور لما ياقلبي نقيب الزبالين .

واضاف أن عدد أعضاء نقابة الزبالين بلغ مليون، وباب النقابة مفتوح لجميع العاملين والعاملات فلا مانع أن يصبح عددنا مليون ونص عامل، لافتا إلي أن جميع أعضاء النقابة ورثوا المهنة أبا عن جد وان هناك شروط في حالة رغبة اي شخص ليس ابنا للمهنة، بالانضمام للنقابة وذلك للدواعي الامنية.

ولفت إلي النقابة تعمل على رعاية أفرادها والحفاظ عليهم امنينا فضلا عن التعاون في والمشاركة في علاج الحالات المرضية،وان هدفهم الأساسي جعل مصر نظيفة في عيون الآخرين.

وأشار إلي أن فيلم انتي ا أيها السادة أساء لمجتمع عمال النظافة واضرهم ولم يفدهم في شئ، وجعل المجتمع يتعامل معانا على اننا أغنياء ويرفضون أن يخرجوا صدقاتهم الزبالين.