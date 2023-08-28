انت اللي بدأت ياشيكو.. ميرنا جلال برفقة كريم محمود عبد العزيز

شاركت الفنانة ميرنا جلال صورة جديدة من احدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام





وظهرت ميرنا في اطلالة جذابه برفقة الفنان كريم عبد العزيز والفنان شيكو

وعلقت علي الصوره قائله:"انت اللي بدأت ياشيكو كراكيريييي و وسيمي".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفىخاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليفاحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل فى مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينةخليل.