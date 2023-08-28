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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.

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وقالت مصادر إن انهيار العقار أدى إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين آخرين تحت أنقاض العقار والذى يكون من عدة طوابق.

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرضت قوات الأمن في الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

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انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

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