تخفيف قيود كورونا.. قرار هام من الصين يتعلق بالمسافرين إليها

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن المسافرين القادمين لم يعودوا بحاجة إلى إجراء الاختبار المتعلقة بفوصات كوفيد-19 قبل المغادرة إلى الصين اعتبارا من يوم الأربعاء القادم الموافق 30 أغسطس.

وتمثل هذه الخطوة علامة بارزة في جهود الدولة لتخفيف القيود الصارمة المتعلقة بالفيروس والتي تم فرضها منذ أوائل عام 2020، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

ولم تنه الصين سياسة "اصفر- كوفيد" إلا في ديسمبر الماضي، بعد سنوات من القيود الصارمة التي شملت في بعض الأحيان إغلاقات لمدن بالكامل.

وكجزء من هذه الإجراءات، طُلب من المسافرين القادمين الخضوع للحجر الصحي لأسابيع في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة.

وأدت القيود إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وقليل من الاضطرابات الاجتماعية.

