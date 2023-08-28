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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال افتتاح معرض الأهرام للكتاب

نائب وزير المالية: كل التقدير لمؤسسة الأهرام لدورها فى نشر الوعى والثقافة

صدى البلد

 

افتتح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام «معرض الأهرام للكتاب»، بوزارة المالية، الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومن المقرر انتهاؤه يوم ٦ سبتمبر المقبل، ويضم أحدث الإصدارات من الكتب الورقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والأدبية والروائية والصحة والمرأة والطفل باللغتين العربية والأجنبية و«المصاحف» وكتب التفسير والأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة.
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إننا نحرص على إقامة هذا المعرض بشكل سنوى ترسيخًا لمفهوم القراءة للجميع؛ باعتبارها أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، بما يتواكب مع توجه الدولة في بناء الوعي لدى المواطنين والشباب، من خلال الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة من أجل نهضة وتقدم الوطن، معربًا عن تقديره للدور التنويري المتعاظم الذى تقوم به مؤسسة الأهرام العريقة فى نشر الثقافة المجتمعية والوعى.
قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إننا حريصون على نقل الحقائق وبناء جسر معرفى لدى جموع المواطنين، حيث تأخذ مؤسسة «الأهرام» على عاتقها القيام بدورها الإعلامي الرائد باعتبارها منصة عريقة لنقل الحقائق، وتحرص على التعاون الدائم مع الوزارة لإقامة المعرض بشكل دورى لتوفير أفضل الكتب المختارة بعناية ودقة لأكبر الكتاب والأدباء باللغتين العربية والأجنبية، فى إطار اهتمام المؤسسة بتلبية احتياجات القراء بمختلف مستوياتهم العلمية والثقافية والأدبية، من خلال التوسع فى إقامة مثل هذه المعارض فى عدد من الوزارات الأخرى على نحو يسهم في الارتقاء بالوعى الثقافى لدى الأجيال الحالية والقادمة، كما وجه الشكر لوزارة المالية والقائمين على تنظيم المعرض لإتاحة الفرصة أمام المؤسسة للقيام بدورها المنشود في نشر الوعى والمعرفة.
أوضح دياب فهمى مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة المالية، أن تنظيم هذا المعرض في نسخته الرابعة بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام يسهم في توفير احتياجات العاملين بالوزارة من كتب وأدوات دراسية وأجهزة معمرة بأسعار مخفضة وبالتقسيط، إيمانًا بدور الوزارة فى استثمار الفرص المواتية التي من شأنها التيسير على العاملين وتلبية احتياجاتهم، حيث تتوسع الوزارة في إقامة المعارض المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
قال ياسر عزالدين مدير عام وكالة «الأهرام» للتوزيع، إن المعرض يضم مجموعة متميزة من الكتب التى تعد مصدرًا لكثير من المعلومات ومنبعًا لوجهات نظر مختلفة وآراء علمية متنوعة يمكن للباحثين بوزارة المالية الاستفادة منها، كما يضم أيضًا الكثير من مؤلفات كبار الأدباء، ومنهم على سبيل المثال «محمد حسنين هيكل، وأنيس منصور، ويوسف إدريس، وعباس محمود العقاد، ويحيى حقى»، على النحو الذى يسهم فى توسيع المدارك والثقافة العامة، مشيرًا إلى أنه في إطار الحرص المتزايد على الاهتمام بأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف» يتيح المعرض ألعابًا خشبية تعليمية لتنمية الذكاء والوعي المعرفى لديهم وبناء قدراتهم الذهنية إضافة إلى العديد من الألعاب الأخرى لمختلف الأعمار.
قال مجدى عبد القادر مدير المعارض والعلاقات الخارجية بمؤسسة «الأهرام»، إن المؤسسة توفر جميع الأدوات المدرسية والكتب بخصم فورى يصل إلى ١٠٪؜، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، كما يضم المعرض أجهزة إلكترونية تشمل شاشات تلفزيونية وأجهزة «لاب توب» و«موبايلات» وسلع معمرة متنوعة يمكن تقسيطها على ١٢ شهرًا، موضحًا أنه يتم إقامة مثل هذه المعارض بشكل دوري في عدد من الوزارات الأخرى والشركات والهيئات على مستوى الجمهورية.

 

الأدوات المدرسية الدكتور محمد معيط وزير المالية الخزانة العامة الثقافة العامة الصحة والمرأة الكتب الورقية المجالات السياسية والاقتصادية

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