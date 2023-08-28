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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

افعلها مرة في الأسبوع... عادة تحميك من أمراض القلب والموت المبكر

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور جديد عن أهمية المشي اسبوعيا 

 

وقال شعبان في منشوره ان المشي حتي  ساعة واحدة في الأسبوع 
للطاعنين في السن يقلل الوفيات وأزمات القلب .

 

 ومن أهم فوائد المشي .

-زيادة معدل حرق الدهون.
-تحسين حساسية الإنسولين.
-تخفض دهون البطن العميقة.

كما يعمل المشي علي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول
تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
▪️زيادة كثافة العظام
▪️مرض ارتجاع المريء المعدي
▪️تحسين التحكم في الجلوكوز
▪️تقليل التوتر والقلق والاكتئاب
▪️تحسين المزاج واحترام الذات

أزمات القلب الإصابة بمرض السكر الدكتور جمال شعبان القلب والأوعية الدموية تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

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