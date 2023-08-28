4 أطنان سكر و2460 زجاجة زيت.. الداخلية تداهم مخزنا لمحتكري السلع التموينية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما العمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة ومنع تهربها والتأكد من استفادة المواطنين منها.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط – له معلومات جنائية) بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمهربة وذلك داخل مخزن ملحق بالمحل الخاص به بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (4 طن و760 كيلو سكر تموينى مدعم - 2460 زجاجة زيت "تموينى مدعم" - 880 كيلو مكرونة "تموينى مدعم" - 128 كيلو عدس "تموينى مدعم" - 440 كيلو دقيق "تموينى مدعم" - 174 علبة سجائر مختلفة الأنواع). ▪ وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.