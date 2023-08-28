صفقة المهاجم تثير غضب كولر في الأهلي.. تفاصيل

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي حتى الآن.

واشتكى كولر لإدارة الأهلي وحذر من عدم إتمام صفقة المهاجم مؤكدا حاجة الفريق الكاملة لمهاجم جديد بجانب الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن .

وسافرت بعثة الأهلي إلى النمسا للدخول في معسكر مغلق و يشهد المعسكر تواجد عدد من الوجوه الجديدة التى انضمت الفريق خلال الانتقالات الشتوية او العائدة من الاعارة او التى تم تصعيدها من الناشئين

ويتواجد كل من إمام عاشور "ميتلاند الدنماركي" ورضا سليم "الجيش الملكي المغربي" و صلاح محسن العائد من "سيراميكا "و كريم نيدفيد العائد من "فيوتشر" ولاعبى فريق الشباب كريم الدبيس ورأفت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك.

وتضم بعثة الأهلى كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رأفت خليل - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمود متولي - رامي ربيعة - معتز محمد - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمد فخري - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - كهربا - صلاح محسن - محمد زعلوك.