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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة غير متوقعة تنظف الكبد من السموم

الكبد
الكبد

 يعد الكبد من أكثر أعضاء الجسم التى تحتاج للعناية خاصة عندما يكن معرضا للإصابة بالمشاكل الصحية

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ووفقا لما جاء في موقع هيلثي فإن القرنفل يساعد بشكل كبير في تحسين صحة الكبد.

مركب الأوجينول هو مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في الخصائص التي تعزز صحة الكبد ويقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وحالة الكبد الدهني.
يساعد على تقوية صحة الكبد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي. تشير بعض الدراسات إلى أن القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الجلوتاثيون-S-transferases (GSTs) المسؤولة عن أمراض الكبد.

على الرغم من أنه يمكن تحديد القرنفل كمصدر جيد لصحة الكبد، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات البشرية.

من ناحية أخرى، الاستهلاك الزائد من القرنفل يمكن أن يضر الكبد بسبب سمية الأوجينول.

الكبد امراض الكبد تقليل الإجهاد تحسين صحة صحة الكبد مضاد للأكسدة

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