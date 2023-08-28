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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تناقش آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في الخطاب الديني.. الخميس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورشة عمل حول: "آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في الخطاب الديني" الخميس القادم 30 أغسطس 2023م في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

 

ويأتي انعقاد ورشة العمل، ضمن الاستعدادات لأعمال المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

 

بدوره، توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، بكل الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي ،  على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م .

 

ويأتي المؤتمر تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

 

وأكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي ، كما أنه دعم كبير لحسن استخدام الوسائل الحديثة والعصرية في المجال الدعوي .

الذكاء الاصطناعي الخطاب الديني الفضاء الإلكتروني

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