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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن السفير الفرنسي في النيجر

صدى البلد

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن "دعمه الكامل" لسفير فرنسا بالنيجر في مواجهة "الانقلابيين”.

وقالت شبكة "العربية" نقلا عن موفدها في النيجر، إن هناك انتشارا أمنيا كثيفا أمام السفارة الفرنسية ومحيطها في نيامي.

وأكدت اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري بالنيجر لم يصدر أي موقف حتى الآن تجاه بقاء سفير فرنسا.

وأضافت: حدة الاحتجاجات أمام السفارة الفرنسية في نيامي تراجعت والأجواء شبه هادئة. وقالت تقارير فرنسية، يوم الأحد، إن النيجر تعتزم طرد دبلوماسيين من دول غربية أخرى إلى جانب السفير الفرنسي.

وأضاف التقرير، أن بعض كبار العسكريين في النيجر يرفضون قطع العلاقات مع الدول الغربية وضد استراتيجية طرد السفراء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن الآلاف تجمعوا أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة بطرد السفير الفرنسي من البلاد.

وأكدت “سكاي نيوز”، أن المتظاهرين تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر وطالبوا بإخراج القوات الفرنسية من بلدهم.

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