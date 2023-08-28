صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، استدعاء 3 مسئولين بالإسماعيلية في واقعة العقار المنهار، وهم رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص، لاخذ أقوالهم في الواقعة التي أسفرت عن سقوط 3 متوفيين ومصاب بالإضافة إلي نجاة اخر.



يشار إلى أنه بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع "ثروت بالمحطة الجديدة"، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله.

وترأَسَ السيد المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: السيد المستشار أحمد عثمان - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ أسامة مهدي - وكيل النيابة، والسيد الأستاذ عبد المنعم حسن - وكيل النيابة، والسيد الأستاذ عبد الرحمن سطوحي - وكيل النيابة، وقاموا بمعاينة موقع العقار، وبصحبتهم كلُ من السيد اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من السيد العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والسيد العقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.

تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين: طفل يبلغ من العمر "٤" سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.

وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر السيد الأستاذ أسامة مهدي – وكيل النيابة، استدعاء المسئولين الذين سبق ذكرهم لأخذ أقوالهم وفي إطار التحقيقات الموسعة التي تجري في الواقعة.





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