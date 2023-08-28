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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يجدد عقد أحمد عادل لاعب اليد لمدة 4 مواسم

صدى البلد

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عادل وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، وأن استمراره يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.

وأشار إلى أن اللاعب يعتبر من الركائز الأساسية بالفريق، وكان صاحب بصمة مؤثرة في البطولات التي تحققت خلال الموسم الماضي، وأن النادي ينتظر منه الكثير في الفترة القادمة، خاصة أن فريق «رجال اليد» ينافس على العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

خالد العوضي النشاط الرياضي بالنادي الأهلي احمد عادل عقود التجديد للنادي الركائز الأساسية بالفريق

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