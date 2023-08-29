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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين تكثف جهودها للحماية من الديون ودعم الأسواق

الصين
الصين

تكثف السلطات الصينية تحركاتها من أجل دعم الأسواق المتراجعة، وسط تباطؤ اقتصادي واسع المجال، فيما تعهدت وزارة المالية بمنع مخاطر ديون الحكومات المحلية والتصدي لها، مع تكثيف جهود ضبط الإنفاق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن تقرير لوزير المالية القول إن الوزارة ستكثف وتنفذ سياسات مالية نشطة، مع تحسين تحويل المدفوعات المالية للحكومات المحلية، وذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى أن الحكومة تسعى لتحسين سياسات الاقتصاد الكلي لدعم نمو الطلب لمحلي، مع تعزيز أمن إمدادات الحبوب في البلاد ونشر حملة ترشيد استهلاك الغذاء.

ووصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليلامس معدل الدين العام نحو 280% من الناتج الإجمالي المحلي.

وفي سياق مواز، وافقت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين على إطلاق 37 صندوقا للبيع بالتجزئة لإنعاش أسواق الأسهم، وسط سلسلة من الإجراءات لدعم السوق. وقال محللون إن "حزمة السياسات الجديدة ترسل إشارة واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين مع وصول السوق إلى القاع".

وعقب الإعلان عن أحدث إجراءات الدعم، ارتفع مؤشر "سي إس آي300" الصيني بأكثر من 5% عند الفتح يوم الاثنين. وجدير بالذكر أن المستثمرين الأجانب قاموا ببيع صافي 8 مليارات يوان (1.10 مليار دولار) من الأسهم الصينية حتى يوم الاثنين، حيث شهدت 14 من أصل 15 جلسة سابقة مبيعات صافية.

وزارة المالية السلطات الصينية الحكومات المحلية شينخوا استهلاك الغذاء معدل الديون في الصين

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