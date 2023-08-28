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ديني

المحرصاوي: تعاقبت الأزمنة والعصور ويظل الأزهر شامخا مستقرا

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن الأزمنة والعصور تعاقبت وسقطت العديد من الممالك والحكام، وظل الأزهر مستقرا شامخا، وهُزم الجميع ولم يُهزم الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم، بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين نظرًا لدورهم في دعم ونشر أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

الدكتور محمد المحرصاوي

وأضاف المحرصاوي أن الأزهر الشريف لعب دورا تاريخيا في مواجهة المستعمر  علي مر العصور، وتصدى لهم بقيادة علمائه وشيوخه الأجلاء ولا ننسي دوره إبان الحملة الفرنسية، مؤكدًا أن الأزهر سيظل شامخا بعلمائه، ومنارة للعلم والوطنية.

وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الطلاب الوافدين أمانة في أعناقنا، وكلنا تحت راية الإسلام الوسطي المعتدل، وأوصى الطلاب بضرورة استقاء العلم من مصادره الصحيحة، وحذرهم من الانسياق لأي دعوة أو فكر أو جماعة هدفها الاستقطاب السياسي أو الفكر المتطرف غير المعتدل.

و في الختام أوضح أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الطلاب الوافدين أحد أهم أذرع المنظمة، التي تفتح أبوابها  دائما لمساعدتهم في حل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم، وطالبهم بالالتحاق بفروع المنظمة في بلادهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.

الأزهر محمد المحرصاوي مركز الشيخ زايد الطلاب

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