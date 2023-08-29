السلفادور.. الرئيس بوكيلي يحرز تقدمًا قويًا في استطلاع الرأي قبل انتخابات 2024

تقدم رئيس السلفادور ناييب بوكيلي بشكل قوي في انتخابات 2024 بنسبة 68.4% من الأصوات، وفقًا لاستطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين، على الرغم من الجدل حول أهليته الدستورية للسعي لإعادة انتخابه.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات المواطن في جامعة فرانسيسكو جافيديا، أن أقرب معارضي بوكيلي، من التحالف الجمهوري القومي اليميني (أرينا)، حصل على دعم بنسبة 4.3% فقط.

وحصل مرشحو جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليسارية على تأييد 2.8%. وبلغت نسبة الأصوات الفارغة والممتنعين عن التصويت 9.2% و9.9% على التوالي.

وقال مركز استطلاع الرأي إن الرئيس البالغ من العمر 42 عامًا يتمتع بشعبية كبيرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى حملته المثيرة للجدل على الجريمة، والتي أثارت إدانة دولية لكنها أكسبته دعمًا محليًا.

وأوضح مدير الاستطلاع أوسكار بيكاردو في مقابلة تلفزيونية 'خلصنا إلى أن هناك نوعا من الظاهرة الدينية المرتبطة بالرئيس (بوكيلي) في السلفادور'.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس، وحصل على مستوى ثقة 95% مع هامش خطأ قدره 2.8 نقطة مئوية.

وقال بوكيلي إنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه على الرغم من أن الدستور يحظر فترات متتالية.

وفي عام 2021، قضت المحكمة العليا في السلفادور، التي تم تعيين أعضائها من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه حزب الرئيس، بإمكانية ترشح بوكيلي لإعادة انتخابه.

ومن المقرر أن تجتمع المحكمة الانتخابية العليا في سبتمبر/أيلول وتبدأ في تسجيل المرشحين الرسميين. يمكنهم من الناحية الفنية عرقلة بوكيلي، على الرغم من أن فرص ذلك تبدو ضئيلة.

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