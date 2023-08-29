خالد عكاشة: أهالي وادي النطرون شهدوا في قضية اقتحام السجن

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أهالي مدينة وادي النطرون لاحظوا الأربعاء والخميس السابقين على يوم 28 يناير 2011 ظهور عناصر غريبة عليهم على المدينة، وكانت غير مصرية، وبدأت تتحدث مع أصحاب شركات مقاولات أو مقاولين صغار لاستئجار لوادر كبيرة ومعدات ثقيلة في صباح يوم السبت 29 يناير 2011.

خالد عكاشة يكشف تفاصيل حول أحداث يناير 2011

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الإخوان كانت ترتب سيناريو الفوضى، فقد كان الإرهابيون في سيناء عليهم إشغال الأمن بالمعارك بحيث تبقى في عملية اشتباك نيراني لمدة 4 ساعات كاملة وإسقاط قتلى وضحايا ومصابين من أفراد أمن حراسة السجون.

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "وكان على آخرين أن يدخلوا المدن والمحافظات المصرية والتحرك باعتبارهم أشخاصاً عاديين وليسوا بأعضاء في الإخوان بحيث يتحدثون عن وجود لوادر وجرافات بدأت تهد أسوار السجون يوم السبت صباحا، وتحدث أهالي وادي النطرون عن كل ذلك في شهاداتهم".

وواصل: "ومنها تبين أن الإرهابيين أقاموا في المدينة المجاورة للسجن قبل الأحداث بنحو 48 ساعة، كما جهزوا السيارات التي ستنقل المساجين، وكل ذلك نجح، وأخرج الإرهابيون المساجين ومنهم أعضاء مكتب الإرشاد مثل محمد مرسي ومحمد البلتاجي، حيث تواصل مرسي على الهواء مباشرة مع بعض وسائل الإعلام عبر هاتف الثريا".