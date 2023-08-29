تعيين مارك لامبيرت مسئولا عن شؤون الصين بالخارجية الأمريكية

أفادت 5 مصادر لوكالة رويترز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية اختارت الدبلوماسي مارك لامبيرت كبيراً لشؤون الصين في الوزارة.

ويأتي تعيين لامبيرت كجزء من جهود الخارجية الأمريكية لملء الفراغات في قياداتها، والتعامل مع النقد الذي طالها بشأن تعاملها مع المبادرات التي تركز على الصين.

ووفقاً لـ "رويترز" فإنه من المرجح أن يتم تعيين لامبيرت كنائب لمساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان، ليحل محل ريكي ووترز الذي ترك المنصب في يونيو الماضي.

وقالت الوكالة أيضاً إنه من غير المحتمل أن يغير تعيين لامبيرت لهجة السياسة الأميركية تجاه الصين