تخفيضات تصل إلى 50%..تفاصيل مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن قرار مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر جاء بعد التشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتم عرض المذكرة على وزير التموين.

وأضاف أحمد أبو الفضل، خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هناك أسبابا عديدة لمد فترة الأوكازيون الصيفي ومنها موسم دخول المدارس والجامعات والاستعداد، وتخفيف العبء عن الأهالي.



واسترسل: الأوكازيون يضم كافة الأنشطة التجارية، وذلك وفقا لقرار وزير التموين، بداية من الملابس وحتى الأجهزة الكهربائية والتحف والنجف.

وأوضح أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون في تزايد، حيث وصل عددهم إلى 2826 محلا، مؤكدا على أن المشاركة في الأوكازيون يكون اختياريا وليس إجباريا.

ولفت إلى أن نسب التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50%.