محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة صرح مميز وشريكة للمحافظة في تقديم الخدمات للمواطنين

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مجلس جامعة المنصورة الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعه وعمداء الكليات المختلفة ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظه .

وقال " مختار " سعادتي بالغة لتواجدي في رحاب جامعة المنصورة وبين أعضاء هيئة تدريسها والتي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين والتي بفضل تميزها أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية .

وأكد " المحافظ " علي أن جامعة المنصوره شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمه للمرضي ، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

وأشار " مختار " الي أن هناك تعاون مثمر مع جامعة المنصوره بالتنسيق مع قيادة الجيش الثاني الميداني لوضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، لتصبح قلعة للصناعة وفخر لمحافظة الدقهلية لما تتميز به المنطقه الصناعيه من موقع جغرافي متميز ومجموعه متميزة من المستثمرين .

وأكد " ايضا" علي دعمه الكامل لجامعة المنصوره من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية .

واشاد" مختار " دور جامعة المنصوره وفي المقدمه كلية الهندسه علي تعاونهم الكامل من أجل تطوير المنطقه الصناعيه بجمصه بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحه ومشاركتها في أي خدمات يحتاج إليها مواطني الدقهليه .

و أشار " رئيس جامعة المنصورة " إلي أن هناك توئمة غير عاديه بين جامعة المنصوره والمحافظه وتعاون مشترك في العديد من الملفات التي تخدم المواطنين ، وفي مقدمتها ملف الصحه ، وتطوير الميادين والشوارع.

كما أشار " خاطر " الي أن الجامعه شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقه التي تساعد المستثمرين علي الصناعه والاستثمار.

وأكد " رئيس الجامعه " علي أن جامعة المنصوره هي احد ازرع محافظة الدقهليه وشريك متضامن بكافة كوادرها لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات سواء الصحيه أو التعليمية والمجتمعية أو الخدمات العامه .

وفي نهاية اللقاء كرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره عميد كلية فنون جميلة علي إخلاصه وتفانيه في العمل خلال فترة توليه عميد للكلية .

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