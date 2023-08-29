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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة صرح مميز وشريكة للمحافظة في تقديم الخدمات للمواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  مجلس جامعة المنصورة الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعه وعمداء الكليات المختلفة ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظه .

وقال " مختار " سعادتي بالغة لتواجدي في رحاب جامعة المنصورة وبين أعضاء هيئة تدريسها والتي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين والتي بفضل تميزها أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية .

وأكد " المحافظ " علي أن جامعة المنصوره شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمه للمرضي ، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

وأشار " مختار " الي أن هناك تعاون مثمر مع جامعة المنصوره بالتنسيق مع قيادة الجيش الثاني الميداني لوضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، لتصبح قلعة للصناعة وفخر لمحافظة الدقهلية لما تتميز به المنطقه الصناعيه من موقع جغرافي متميز ومجموعه متميزة من المستثمرين .

وأكد " ايضا" علي دعمه الكامل لجامعة المنصوره من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية .

واشاد" مختار " دور جامعة المنصوره وفي المقدمه كلية الهندسه علي تعاونهم الكامل من أجل تطوير المنطقه الصناعيه بجمصه بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحه ومشاركتها في أي خدمات يحتاج إليها مواطني الدقهليه .

و أشار "  رئيس جامعة المنصورة " إلي أن هناك توئمة غير عاديه بين جامعة المنصوره والمحافظه وتعاون مشترك في العديد من الملفات التي تخدم المواطنين ، وفي مقدمتها ملف الصحه ، وتطوير الميادين والشوارع.

كما أشار " خاطر " الي أن الجامعه شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقه التي تساعد المستثمرين علي الصناعه والاستثمار.

وأكد " رئيس الجامعه " علي أن جامعة المنصوره هي احد ازرع محافظة الدقهليه وشريك متضامن بكافة كوادرها لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات سواء الصحيه أو التعليمية والمجتمعية أو الخدمات العامه .

وفي نهاية اللقاء كرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره عميد كلية فنون جميلة علي إخلاصه وتفانيه في العمل خلال فترة توليه عميد للكلية .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس جامعة المنصورة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات

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