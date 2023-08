اجتهاده حوله لمدمن.. حياة مايكل جاكسون قبل وفاته

عرف مايكل جاكسون ملك البوب، بتحوله الهائل في الموسيقى، ورقصته المميزة وكرمه.

وجد جاكسون الشهرة لأول مرة كجزء من فرقة جاكسون فايف، جنبًا إلى جنب مع إخوته، لكن تعطشه للشهرة كان أكبر وسرعان ما صعد ليصبح أحد الفنانين الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

لكن وراء الكواليس، عانى مايكل بشدة من الإدمان والعمل المفرطة، والتي كانت سببًا في وفاته، حيث وافته المنية في عام 2009 عن عمر يناهز 50 عامًا فقط.

لذلك، في عيد ميلاد مايكل الخامس والستين، تسترجع ديلي ستار أيامه الأخيرة وكيف أدى أسلوب حياته إلى سقوطه.

كان مايكل مجتهدًا، لكن هذا الاجتهاد دفعه ليعاني من آلام مزمنة ويواجه صعوبة في النوم.

وبحسب ما ورد كان يتناول الأدوية الموصوفة لسنوات، فقد احتل اعتماده على الحبوب عناوين الأخبار لأول مرة في عام 2005.

أثناء المحاكمة التي اتهم فيها بالتحرش الجنسي بالأطفال، تبين أنه كان يتناول بانتظام 30 إلى 40 حبة من زاناكس كل مساء.

حياة مايكل جاكسون قبل وفاته

لمساعدته على النوم، استأجر مجموعة من الأطباء المختلفين ليصفوا له البروبوفول، وهو مسكن قوي.

على الرغم من اعتماده على المخدرات ليتمكن من النجاة، وصف صديقه المقرب ديباك شوبرا مايكل بأنه "مدمن مسيطر عليه للغاية".

ولكن يبدو أن جولته القادمة This Is It أدت إلى تفاقم إدمانه، حيث كان يطلب باستمرار أن ينام مع البروبوفول كل ليلة من قبل طبيبه كونراد موراي.

رفض موراي في البداية إعطاء جاكسون جرعته من البروبوفول ليلة 24 يونيو 2009، وفقًا لتقرير الشرطة.

لكن الطبيب رضخ في النهاية وأعطى الجرعة في صباح اليوم التالي. لكن الجرعة لم تدوم طويلا، إذ بعد عشر دقائق فقط من إعطائه المادة المنيمة توفي جاكسون.

وبعد محاكمة مطولة، أُدين موراي بتهمة القتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. تم إطلاق سراحه بإفراج مشروط في عام 2013.

وفاة بعد ادمانه

جاءت وفاة مايكل جاكسون قبل أسابيع قليلة من انطلاقه في جولة حول العالم تسمى This Is It.

و كان من المقرر أن يبدأ العرض في O2 Arena بلندن في 13 يوليو، ولكن لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك أبدًا، حيث توفي في 25 يونيو. ولكن بعد الإعلان عن الجولة الخمسين، أثيرت الدهشة.

كان مغني Black or White قد أعلن في البداية عن 31 حفلة فقط في عام 2009، ولكن بعد الطلب الشديد، حيث أبدى 1.6 مليون معجب اهتمامًا بالتذاكر، ارتفع العدد إلى 50.

وقد أثيرت مخاوف بشأن صحة المغني عندما تم الإعلان عن الجولة، حيث اعترفت فنانة مكياج جاكسون كارين فاي: "إنه لا يستطيع فعل هذا". كان الوفد المرافق له أيضًا قلقًا على صحته، خوفًا من أنه لن يمنح نفسه وقتًا كافيًا بين العروض للتعافي.

ولكن على الرغم من المخاوف، كان مايكل مصممًا على تقديم "أعظم أداء على وجه الأرض"، وألقى بنفسه في التدريبات.

ومع ذلك، سرعان ما أصبح مرهقًا مع اقتراب العروض. مع اقتراب العرض الأول، اعترف فاي بأن فريق مايكل كان عليه أن يجعله يصعد إلى المسرح، وذهب إلى حد إقناعه بالخروج من الحمام الذي حبسه على نفسه.