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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات أمهرة في إثيوبيا إلى 183 شخصا

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، إن 183 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات في منطقة أمهرة بإثيوبيا منذ يوليو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، مارتا هورتادو للصحفيين في جنيف: "بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية وإعلان حالة الطوارئ في الرابع من أغسطس، تدهور الوضع بشكل كبير". 

وفي وقت سابق هذا الشهر، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في هجوم بقنبلة يدوية على مركز ترفيهي في مدينة ميكيلي، عاصمة ولاية تيجراي، بشمال إثيوبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت شرطة مدينة ميكيلي أن الهجوم بالقنبلة اليدوية استهدف ملهى ليلي في منطقة ساحة رومانات بالمدينة في حوالي الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.وقالت إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية أن المتهم الرئيسي في هذا الهجوم هو مقاتل سابق في جبهة تحرير شعب تيجراي ولا يزال طليقا.

وأوضح الأطباء في مستشفى آيدر بالمدينة، أن الضحايا المصابين وصلوا إلى المستشفى بعد الساعة 2:00 صباحًا، وأن خمسة من الضحايا العشرين أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.من جانبه، قال قائد مكتب شرطة مدينة ميكيلي، ولداي ماوتشا، إن شرطة المدينة كانت في حالة تأهب أمني شديد فيما يتعلق بفعاليات مهرجان أشندا المقام في المدينة لكن الليلة الماضية، وهو اليوم الختامي للمهرجان، وقع هجوم مأساوي في المدينة أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين كانوا يحتفلون بالمهرجان.

الأمم المتحدة الجيش الإثيوبي جبهة تحرير شعب تيجراي شمال إثيوبيا شعب تيجراي ميليشيا منطقة أمهرة

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