أهلي جدة يفوز على الطائي 2-0 في الدوري السعودي

فاز فريق أهلي جدة، على ضيفه، الطائي، بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

وعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، واصل الأهلي انتصاراته بهدفين سجلهما الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسي في الدقيقتين 39 و59.

انتصار الأهلي رفع رصيدهم لـ 12 نقطة في وصافة ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن اتحاد جدة.

تشكيل أهلي جدة

وضم تشكيل أهلي جدة كلًا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الوسط: بسام الحريجي - ميريح ديميرال - روجر إبانيز - إزجان أليوسكي

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - سميحان النابت

خط الهجوم: رياض محرز - ألان سانت ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو