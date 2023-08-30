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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خشية هجوم بمسيرات.. تعليق الرحلات الجوية بمطار فنوكوفو في موسكو

مطار فنوكوفو في موسكو
مطار فنوكوفو في موسكو

أعلن الطيران المدني الروسي، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي حول مطار فنوكوفو في موسكو.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، ذكرت خدمة الطيران أن المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو بموسكو مغلق.

لكن في هذه الأثناء، يعمل مطار بولكوفو بنشاط، فجميع الطائرات تغادر حسب الجدول الزمني، ولا توجد معلومات حول إلغاء الرحلات في الوقت الحالي.

فيما توقفت رحلات الطائرات في بسكوف مؤقتًا، بعد الهجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة الروسية، ما أسفر عن تضرر 4 طائرات شحن.

وقال ميخائيل فيديرنيكوف حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار مدينة بسكوف غرب البلاد.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق “تيليجرام” أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.

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