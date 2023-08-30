بعد هجمات مكثفة.. إسقاط مسيرة أوكرانية خامسة فوق كالوجا الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كالوجا جنوبي موسكو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصدت أيضًا لـ3 طائرات مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بريانسك ومسيرة أخرى في سماء مقاطعة أوريول، وذلك بإسقاطهم بواسطة منظومات الدفاع الجوي.

على جانب آخر، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن مطار بولكوفو يعمل كالمعتاد، وذلك بعد تعليق حركة الطيران فيه منذ قليل.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع انفجارات وحريق جراء هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ميخائيل فيديرنيكوف حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار مدينة بسكوف غرب البلاد.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق “تيليجرام” أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.

من جانبها، ذكرت الطوارئ الروسية أن 4 طائرات تعرضت لأضرار بعد هجوم بمسيرات على مطار بسكوف العسكري.