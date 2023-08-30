بيان عاجل من السفارة الروسية في واشنطن عن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

وصفت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الأربعاء، القرار الأمريكي بإرسال حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بأنه "ذروة النفاق".

وأضافت السفارة الروسية في بيان لها، أن تسليم نظام الرئيس الأوكراني فلاديميرزيلينسكي المفلس، قذائف هيمارس وأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى ذخيرة أخرى تبلغ قيمتها ربع مليار دولار هو قمة النفاق، ويزداد الأمر سوءًا عندما يعزو المسئولون المساعدة العسكرية إلى "القلق" على الشعب، لافته إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلي عن مفهوم قتال روسيا حتى آخر أوكراني.

وتابع البيان: "من المستحيل عدم ربط قرار واشنطن بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد المرشحين الرئاسيين السابقين في الولايات المتحدة، ميت رومني، الذي قال وبدون تفكير إن الولايات المتحدة تعمل على تقليص وتدمير الجيش الروسي مقابل مبلغ صغير جدًا من المال، ونحن لا نخسر أي أرواح في أوكرانيا".

ووفقا للسفارة الروسية في واشنطن، فإن كلمات رومني تثبت أن حياة مواطني الدول الأخرى لا تهم كثيرا بالنسبة للولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا يوم الثلاثاء.

وبحسب الإعلان، فإن الحزمة تشمل صواريخ AIM-9M للدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، ومعدات إزالة الألغام، وأنظمة جافلين وأنظمة وصواريخ أخرى مضادة للدروع، وأكثر من 3 صواريخ. مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة وسيارات الإسعاف، لافتا إلى أنه سيتم سحب الأسلحة والذخائر والمعدات من ترسانة البنتاجون.