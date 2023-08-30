أهمية إستضافة مصر لـ المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

أشاد النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بإستضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ، مشيرا إلى أنه مؤتمر عالمى يخص موضوع التنمية البشرية والسكان.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا مشكلة كبيرة تتمثل فى الإنفجار السكانى ، حيث تتمثل هذه المشكلة فى أن نسبة زيادة السكان تفوق التنمية ، وبالتالى فنحن نحتاج إلى معدل تنمية بنسبة 7.5 %.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر تتطلب ضرورة تقليل معدل الزيادة السكنية وتحسين التنمية ، حتى يشعر المواطن بأنه يحيا حياة كريمة.

وتجري الآن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا حول هذا الحدث الدولى، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.

وأضاف الوزير أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.

يتضمن برنامج المؤتمر معرضًا سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لجميع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.