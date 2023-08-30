بسبب الإصابات.. تأجيل أول مباراة ودية للأهلي في النمسا| تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تأجيل مباراة الأهلي الودية اليوم، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “نادي ماورفيرك النمساوي يعلن تأجيل مباراته الودية ضد الأهلي والتي كان مقرر لها مساء اليوم بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الأهلي”.

معسكر الأهلي في النمسا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض تدريباته أمس الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويخوض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).