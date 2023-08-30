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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

نهاية مأساوية لشاب
نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل

 بينما كان شاب وفتاة يسيران مع كلبهما على أحد أرصفة مدينة ساو باولو البرازيلية، في وضح النهار؛ توقفا فجأة ليتبادلا القبلات، دون أن يتصورا حدوث مأساة لهما خلال لحظات. 


ووثق مقطع فيديو، نشرته عدة وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، دهس سيارة للشاب البرازيلي جوناثان ريبيرو- 31 عاما، وصديقته- 26 عاما، بينما يقفان على أحد الأرصفة بالقرب من محطة الوقود. 

مصير الشاب والفتاة 


وتسببت السيارة في جر الشاب والفتاة على الرصيف، ونقلا بعد الحادث إلى مستشفى كامبو ليمبو البلدي حيث أعلنت عن وفاة الشاب متأثرا بجراحه، بينما أصيبت الفتاة بكسر في الكتف، وكدمات في رأسها وساقيها. 


وأظهر مقطع الفيديو، شخصا يسرع نحو السيارة؛ ليعيق عملية هروب سائقها- 30 عاما، قبل وصول الشرطة.


وأظهرت التحقيقات الشرطية، أن السائق كان تحت تأثير الكحول، كما تم العثور على كمية من المخدرات داخل السيارة.


وبعد استجواب الشرطة للسائق، قال إنه لا يتذكر الحادث.

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