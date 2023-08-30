الرئيس العراقي يحذر: الشرق الأوسط يواجه أزمة مائية تداعياتها خطيرة

أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، قد بحث خلال استقباله المبعوث الخاص الدائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لشؤون المياه فيصل إيراوغلو، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها سيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الخصوص.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، أكد رشيد إن "العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وان المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية او مستحيلة الحل وتحتاج إلى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين والعمل على تنفيذها"، ومشددا على ""أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات".

وحذر من أن "العالم أجمع، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط تواجه أزمة مائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة المتمثلة بالجفاف والتصحر"، مشيراً إلى أن "العراق يعاني من مشاكل حادة في هذا الخصوص فضلاً عن النقص الكبير في الأمطار والثلوج والتي أثّرت على مناحي الحياة والزراعة، موضحاً إن منابع الأنهار والروافد الداخلة إليه جميعها تأتي من دول الجوار".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "العراق بصدد تقديم مجموعة مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ فيما يخص الحصص المائية".

من جانبه، أعرب اوغلو عن "سعادته بلقاء رئيس الجمهورية، مُثمنا طروحاته"، مشيراً إلى أن "بلاده تتطلع إلى التعاون الجدي المثمر في ملف المياه للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم المصالح العليا للبلدين الجارين"، مؤكداً "تركيز الرئيس أردوغان على أهمية إيلاء اهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه".