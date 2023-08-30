عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحزاب إثيوبية تهاجم الجيش: يقتل الأطفال الأبرياء وكبار السن والنساء

أمهرة
أمهرة

أصدرت خمسة أحزاب سياسية في إثيوبيا اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا أدانت فيه مقتل مواطنين أبرياء بأسلحة الجيش الإثيوبي في إقليم أمهرة.

وأدانت خمسة أحزاب سياسية، الوضع في أمهرة تحت عنوان "لا يمكن حل مسائل الناس بالقوة"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقالت الأحزاب في بيانها إنع "بدلا من الاستماع إلى مظالم الشعب وحل المشاكل المطروحة على الطاولة، فإن الحكومة التي تقود الرخاء تضع الشعب في أزمة أسوأ باستخدام خيار القوة" وأضافوا "تأكدنا من مصادرنا أن عدداً كبيراً من الأطفال الأبرياء وكبار السن والنساء قتلوا في الهجوم المستمر بالأسلحة الثقيلة الذي شنته قوات الدفاع في بلدة أبنات بمنطقة جنوب جوندار في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2015".

وأشاروا في نفس السياق إلى أن المواطنين الأبرياء يتعرضون لخطر ومعاناة كبيرين بسبب الهجمات المستمرة على ديبري تابور وأديس ميخا وويريتا وديبري ماركوس وفنوت سلام ولاليبيلا ومناطق أخرى من المنطقة.

وقال البيان إنه بسبب إغلاق الطرق الرئيسية لمنطقة أمهرة بسبب الحرب، لم تصل السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية للغذاء والصحة اليومية إلى شعبنا.

وأكد أن محاولة حل الانتفاضة المدنية في منطقة أمهرة والمطالب الشعبية المرفوعة في مناطق مختلفة بجنوب إثيوبيا باستخدام القوة، تقود البلاد إلى أزمة أسوأ.

ومن الحلول التي اقترحتها الأطراف في بياناتها، أن تسحب الحكومة الإثيوبية على الفور قوات الدفاع المنتشرة في منطقة أمهرة، وتعيدها إلى مهامها الطبيعية في حراسة حدود البلاد.

وحثت الأحزاب؛ الحكومة الإثيوبية على إعادة النظر في الموضوع مؤقتا لحين إجراء التعديلات المناسبة من خلال التعديل الدستوري، حيث أن الحكومة لم تقم بأبحاث كافية حول التنمية العنقودية باسم تكوين الدولة، ولم تأخذ في الاعتبار الأساسيات.

أحزاب إثيوبية الأطفال الأبرياء حرب أمهرة اثيوبيا الجيش الإثيوبي إقليم أمهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

ترشيحاتنا

رئيس نيجيريا يعرب عن قلقه البالغ بعد أحداث الجابون

أمين الصندوق السابق بالنادي يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة تستخدم لعلاج جرثومة المعدة

البلشي يوجه الشكر للاتحاد الوطني للصحافة لتضامنه مع العاملين في بي بي سي

رويترز يكشف موعد الاجتماع الحاسم للمجلس العسكري في الجابون

تحذير من عبوات مغشوشة لبخاخ أنف شهير يستخدم لتخفيف احتقان الانف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ