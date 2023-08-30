هيئة الدواء: المثائل للأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة لـ الأصيل

قالت هيئة الدواء المصرية إن المثائل للأدوية عبارة عن أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصيل، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية، بما في ذلك:

نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية.

نفس الجودة العالية: المثائل للأدوية بنفس الجودة مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس معايير الجودة.

وأشارت هيئة الدواء إلي أنه من المهم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية؛ فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها، ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء.

واختتمت هيئة الدواء قائلة: إذا كنت تبحث عن بديل لدواء ذي علامة تجارية، تنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.